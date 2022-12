Homem armado rouba caminhoneta em Quinta do Sol e capota durante fuga

Um assaltante capotou a caminhoneta S10 que havia tomado de assalto na área central de Quinta do Sol, por volta das 02h30 da madrugada deste sábado (10). De posse de uma arma de fogo ele rendeu o proprietário e saiu levando o veículo.

A vítima foi abordada no momento em que saia do centro de eventos, onde acontecia um show da festa da cidade. Ao se aproximar para embarcar, o bandido o rendeu, deu voz de assalto, entrou no veículo e fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada em seguida e na manhã deste sábado localizou a caminhoneta capotada, às margens de uma estrada rural na região do assentamento Marajó.

O veículo teve danos de grande monta e foi retirado do local por um guincho. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, que busca pistas para localizar e prender o bandido.

Com informações: Coluna News