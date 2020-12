Mulher é ferida com tiro no rosto próximo a motel

Uma jovem de 21 anos, grávida de cinco meses, foi baleada por volta das 2h50 da madrugada desse domingo (29), próximo ao um motel na região do anel viário. Ela relatou que estava acompanhada de seu esposo, quando um desconhecido se aproximou e atirou em direção a eles.

O tiro feriu a região da face da vítima. Segundo ela, seu companheiro prestou socorro e a encaminhou ao hospital Santa Casa. A Polícia Militar foi ao hospital, onde foi informada por um funcionário que o marido da vítima deixou a jovem no hospital e saiu.

Conforme as informações apuradas no hospital, a lesão causada na vítima não aparentava ser grave, em princípio sem riscos à vida. A equipe policial realizou buscas, porém não localizou o autor do disparo e nem o marido da mulher alvejada.