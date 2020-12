CM/Futsal vence Siqueira Campos e fica mais perto da semi da Liga Paraná

A equipe do Campo Mourão venceu de virada o Siqueira Campos, na tarde desse domingo, em partida válida pelas quartas de final da Liga Paraná. O placar foi de 3 a 2. Em casa, o time mourãoense fez um bom 1º tempo, apesar do visitante ter saído na frente com gol de Augustinho.

Apesar das várias chances criadas, o goleiro do Siqueira Campos não deixou a bola entrar. Bem no começo da segunda etapa, mais um gol, desta vez feito por Tomas. Apesar da pressão, os mourãoenses continuaram lutando, e chegaram ao empate, com gols de Sinoê e Ernandes.

Faltando pouco mais de dois minutos para o final da partida, Sinoê carimbou mais um, colocando o Campo Mourão na frente, e fechando o placar em 3×2. Agora, o time jogará na vantagem em Siqueira Campos, ficando mais perto da classificação. A data da partida de volta ainda não foi definida.