Mulher é ferida a pedradas em briga por ciúmes

Uma mulher de 35 anos foi ferida com uma pedrada na cabeça por outra mulher, enquanto elas consumiam bebida alcoólica na companhia de um homem, na rua Nelson Bitencourt do Prado, conhecida como rua das Palmeiras, no Lar Paraná, em Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 8h de hoje. De acordo com as informações, a confusão começou por ciúmes por parte da vítima.

Ela contou aos policiais que foi tirar satisfação com a outra mulher, ao perceber que seu amásio, presente no local estava dando mais atenção a ela. Na discussão, porém, ela foi quem acabou levando a pior.

A agressora pegou uma pedra e desferiu na cabeça da vítima. Com um corte profundo na cabeça ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital.