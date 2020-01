Morre o cantor Juliano César durante show no Paraná

Morreu na madrugada desta terça-feira, o cantor sertanejo Juliano Cezar, 58 anos, após sofrer um infarto fulminante enquanto fazia show na cidade de Uniflor, no norte do Paraná.

A morte foi confirmada pelo produtor do artista Mauro Vasconcelos. Segundo ele, Juliano Cezar chegou a ser socorrido em um posto médico perto do local do evento, onde recebeu massagem cardíaca e injeções de adrenalina por mais de uma hora e meia, mas mesmo com todos os procedimentos de reanimação ele não reagiu e morreu.

Juliano Cezar era casado e não deixa filhos. O corpo será velado e sepultado em Passos (MG) – cidade natal do cantor.