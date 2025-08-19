Mulher é esfaqueada por desconhecido no jardim Alvorada

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada no início da desta terça-feira, 19, no jardim Alvorada, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada por populares que viram a mulher pedindo ajuda na rua. .

A equipe chegou ao local juntamente com o SAMU e encontrou a mulher consciente. Ela relatou que caminhava com uma amiga quando foi surpreendida por um homem alto, magro, moreno, usando moletom cinza e boné preto, que a atacou com uma faca.

Segundo a vítima, o agressor desferiu dois golpes: um no abdômen, do lado esquerdo, e outro abaixo da orelha direita. Após a agressão, o suspeito fugiu em rumo ignorado. A jovem afirmou não conhecer o autor do crime.

Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada pelo SAMU ao hospital Sisnor. A Polícia Militar realizou patrulhamento nas imediações, mas até o momento o autor não foi localizado.