UTFPR Campo Mourão realiza a Feira de Profissões 2025

Nos dias 3 e 4 de setembro, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão – abre as portas para a comunidade com a Feira de Profissões 2025.

O evento é gratuito e vai apresentar, de forma interativa e dinâmica, os cursos de graduação do campus, além de atividades culturais, esportivas, oficinas e experimentos científicos e sessões do Planetário, que prometem encantar os visitantes.

É uma oportunidade única para estudantes, famílias e toda a comunidade conhecerem de perto o universo acadêmico e as possibilidades de carreira.

SERVIÇO

Local: UTFPR – Campus Campo Mourão

Data: 3 (das 7h30 às 16h e das 19h30 às 22h) e 4 de setembro (das 7h30 às 16h)

Mais informações e inscrições de visitantes: feiraprofissoes.cm.utfpr.edu.br