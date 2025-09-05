Mulher é esfaqueada pelo companheiro após defender o filho de agressões

Uma mulher de 43 anos foi ferida a facadas pelo próprio companheiro, de 31 anos, em Campina da Lagoa. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no final da tarde desta quinta-feira, 4.

Segundo informações, o homem teria chegado em casa embriagado e, sem motivo aparente, iniciou agressões contra o filho adolescente do casal. Ao tentar defender o filho, a mulher passou a ser agredida e acabou atingida por um golpe de faca nas nádegas, resultando em um corte profundo.

A vítima recebeu atendimento médico e, após buscas na residência, os policiais localizaram o agressor escondido em um dos quartos. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à autoridade policial para as devidas providências.