Acampamento para homens será promovido pela Fraternidade O Caminho

Nos dias 29 e 30 de novembro de 2025, a Fraternidade O Caminho promove, em Campo Mourão, promoverá o Acampamento de São José, um retiro destinado a homens que buscam aprofundar sua fé e viver momentos de espiritualidade, fraternidade e oração.

O evento acontecerá na Vila Franciscana e contará com a presença de convidados de expressão nacional no cenário católico.

Entre os confirmados estão o cantor Davidson Silva, o Padre Gilson Sobreiro, fundador da comunidade, Padre Romullo Gonçalves, frades Tarcísio e José, Jaury, da missão Sede Sóbrios (São Paulo), e Mário Mendes.

A programação inclui pregações, momentos de partilha, atividades ao ar livre e celebrações que visam inspirar os participantes pelo testemunho de São José.

O investimento para participação é de R$ 250,00, com opção de pagamento via Pix ou parcelamento no cartão de crédito.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de três formas: Pelo link disponível na bio do Instagram da Fraternidade O Caminho: @ocaminhocm; com a coordenação do Terço de São José, pelo telefone (44) 99116-8588; presencialmente, no Terço de São José, realizado todas as quintas-feiras às 19h30, na Vila Franciscana

O Acampamento de São José é uma oportunidade única para homens de todas as idades se encontrarem em um ambiente de oração, fortalecimento da fé e vida comunitária, em sintonia com a espiritualidade católica e o exemplo de São José, patrono da Igreja.

Serviço

Evento: Acampamento de São José

Data: 29 e 30 de novembro de 2025

Local: Vila Franciscana – Campo Mourão/PR

Inscrições: Instagram @ocaminhocm, pelo telefone (44) 99116-8588 ou no Terço de São José (todas as quintas, 19h30)

Valor: R$ 250,00 (Pix ou cartão de crédito parcelado)