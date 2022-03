Mulher é esfaqueada pela ex de seu esposo em frente a escola do filho

Uma mulher de 35 anos foi vítima de um atentado provocado pela ex-companheira de seu esposo, enquanto deixava o filho na escola na manhã desta quarta-feira (9). Após discussão, a agressora a atacou com uma faca, ferindo a vítima no abdômen.

A ocorrência foi registrada em frente à Escola Gurilândia. Segundo as informações, as duas chegavam com seus filhos para deixar na escola, quando teve início a discussão.

Foi quando a agressora sacou de uma faca e feriu a vítima com um golpe no abdômen. A equipe do Samu foi acionada e prestou o atendimento. A mulher, com ferimento superficial foi encaminhada para a UPA.

Já a mulher que provocou a agressão não foi localizada pela polícia. As duas já teriam rixa antiga.