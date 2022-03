Mulher ameaça pular de ponte no rio da Várzea, em Engenheiro Beltrão

Uma mulher provavelmente embriagada foi contida pela Polícia Militar enquanto ameaçava jogar-se da ponte do rio da Várzea, no município de Engenheiro Beltrão. A ocorrência foi registrada no início da noite dessa terça-feira (8).

Uma outra mulher, amiga da vítima e também embriagada, instigava a mesma a cometer o ato extremo, dando trabalho para a PM. Advertida pelos policiais, a mulher desacatou, desobedeceu, resistiu e ainda feriu um policial enquanto era presa.

Ela foi encaminhada para a carceragem da delegacia de Engenheiro Beltrão. Os policiais também conseguiram conter a mulher que tentava tirar a própria vida e ela foi atendida por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Quinta do Sol.

Informações e foto: Polícia Civil de Engenheiro Beltrão