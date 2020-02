Mulher é detida por furto em farmácia

Uma mulher de 59 anos foi encaminhada para a delegacia na tarde de sábado pela Polícia Militar, acusada de furtar diversos produtos de uma farmácia, localizada na avenida Capitão Indio Bandeira, centro de Campo Mourão.

A PM foi acionada por funcionários do estabelecimento dando conta de que uma mulher havia furtado produtos e se evadido.

Os policiais realizaram patrulhamento e, com base nas características da suspeita, localizaram a mulher.

Câmeras do local flagraram a ação da mulher no interior do comércio. A suspeita foi encaminhada até a 16ª SDP para os procedimentos cabíveis.