Yázigi apresenta novo projeto e reinaugura Escola para Jovens e Adultos

No ano em que completa sete décadas de atividades no Brasil, o Yázigi Campo Mourão revela o motivo de ser a escola mais premiada do país, ao inaugurar o projeto Yázigi Explore After School Bilíngue, o primeiro programa After school bilíngue exclusivo da rede Yázigi.

Na mesma cerimônia, realizada na sexta-feira (14), a diretoria do Yázigi, Sonia Maria dos Santos Rodrigues também reinaugurou a Escola para Jovens e Adultos. O evento reuniu várias lideranças, pais e convidados.

Sonia apresentou aos convidados a novidade do projeto e depois reinaugurou a Escola para Jovens e Adultos. “No ano em que completa 70 anos de atividades no Brasil, o Yázigi lança essa super novidade, que é o Yázigi Explore After School Bilíngue. Os pais poderão deixar seus filhos mais tempo com a gente e vamos trabalhar todas as habilidades do século XXI na área de arte tecnologia e corpo”, disse Sonia.

Ela também destaca a inovação com a reinauguração da Escola para Jovens e Adultos. “Reinauguramos uma escola mais moderna, com espaço mais aconchegante e um ambiente mais agradável aos nossos alunos”, destaca a diretora.

O Yázigi Campo mourão dispõe de uma grande equipe de colaboradores. “Temos uma equipe capacitada e preparada, por isso a escola de Campo Mourão é reconhecida nacionalmente, agora como a mais premiada do Brasil.”