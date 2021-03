Mãe é detida por deixar crianças sozinhas em casa e ir ao bar

Uma mulher foi detida em Roncador, por abandono de incapaz, por deixar três filhos de 4, 7 e ’10 anos sozinhos em casa. Ela foi encontrada em um bar pela Polícia Militar, que foi acionada pelo Conselho Tutelar, na noite de ontem.

Na residência foi constatado que as três crianças estavam sozinhas. Em conversa com as crianças elas relataram aos policiais que estavam sozinhas e que estavam com medo. Disseram que a mãe estava no ”Bar da Lucia”.

A equipe deslocou ao bar onde fez contato com a mãe das crianças, que relatou ter deixado elas em casa para poder trabalhar, contudo disse que havia pedido para a vizinha da frente olhar os filhos.

No entanto, quando a equipe chegou no local ninguém estava com os menores. O conselheiro relatou que já havia encaminhado o caso para ter um acompanhamento da Assistência Social, justamente para que a mulher não deixasse as crianças sozinhas.

Diante dos fatos, elas foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar e a mãe entregue na Delegacia de Iretama para ser autuada por abandono de incapaz.