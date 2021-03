Homem é preso acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar ex-mulher

Um homem de 35 anos acabou sendo preso pela Polícia Militar por descumprir medida protetiva concedida à ex-companheira. O fato foi registrado por volta das 19h dessa segunda-feira, na rua Lar Paraná, no Lar Paraná.

A vítima, que possui uma medida protetiva, informou aos policiais que o ex a havia ameaçado com uma arma de fogo em via pública. Com base nas informações os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o acusado na rua Higienópolis, no jardim Pio XII.

No entanto, a suposta arma utilizada para ameaçar a vítima não foi localizada. Diante dos fatos o homem foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.