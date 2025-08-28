Mulher é detida após agredir vizinha durante desentendimento

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em que uma mulher estaria em surto, destruindo o interior de uma residência e agredindo a vizinha, no jardim Araucária, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30 desta quarta-feira, 27.

No local, a equipe constatou que a vítima havia sido atingida por dois socos no rosto. Em contato com a autora, ela relatou que a confusão teria começado devido a roupas e medicamentos pertencentes ao seu ex-convivente.

Diante da situação, ambas as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.