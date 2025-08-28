Incêndio destrói uma casa e danifica outra em Peabiru

Um incêndio de grandes proporções atingiu três residências localizadas no mesmo terreno na área central de Peabiru nesta quarta-feira (27). Segundo informações iniciais, uma discussão entre um casal pode ter iniciado as chamas, mas a causa ainda não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com relatos, uma das casas foi completamente destruída, enquanto outra sofreu danos parciais. A terceira residência não foi atingida pelo fogo. Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Peabiru foram acionadas rapidamente e se deslocaram até o local com um caminhão-pipa e pessoal treinado. Eles foram as primeiras equipes a chegar, iniciando o combate às chamas. Posteriormente, o grupo de bombeiros da região chegou para dar apoio.

A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação para apurar as causas do incêndio e confirmar se a discussão envolvendo o casal teve relação com o incidente.