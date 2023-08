Anunciados primeiros patrocinadores do Projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” 

Sete empresas e instituições já confirmaram patrocínio ao projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal”, que foi preparado pela equipe da Associação Sou Arte (ASA) com a meta de superar o sucesso alcançado nas edições anteriores. O projeto cultural que verdadeiramente revolucionou as comemorações de Natal na cidade foi executado pela primeira vez em 2017.

Para este ano já estão confirmados os patrocínios da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Tonello e Machado da Luz (Supermercados Paraná), Agência Fomento Paraná, Unimed Regional, Condor Hipermercado e o Integrado Colégio e Faculdade. Entendimentos estão sendo mantidos ainda com várias outras empresas em busca de patrocínio.

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” é uma realização do Ministério da Cultura – Governo Federal/União e Reconstrução, viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura. A Associação Sou Arte é a executora do projeto desde a primeira edição e para este ano está confirmada, uma vez mais, as parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial (ACICAM).

Está será a 6ª edição do projeto que não aconteceu em 2021 devido a dificuldades decorrentes da pandemia de Covid. A ação de cunho cultural tornou Campo Mourão referência estadual no que diz respeito às comemorações natalinas. Com o intuito de conhecer o projeto, a cidade foi visitada nos últimos anos por autoridades e lideranças de vários municípios que também buscam a valorização das comemorações natalinas.

Até 2017, a programação natalina em Campo Mourão era motivo de muitas críticas por parte da população em geral e também dos empresários. Poucas eram as atividades desenvolvidas, a ambientação de espaços públicos era reduzida e as atrações se resumiam a chegada do Papai Noel. Logo após tomar posse para o seu terceiro mandato, o prefeito Tauillo Tezelli manifestou sua intenção de promover a valorização do Natal em Campo Mourão e desafiou a Associação Sou Arte a tornar realidade a proposta. O caminho encontrado foi o Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, com a busca de patrocínio de empresas por meio de dedução nos tributos recolhidos.

No ano passado, milhares de pessoas foram atendidas pelo projeto com as várias atrações programadas. No desenvolvimento das atividades foram movimentadas mais de 10 toneladas de estrutura. Em torno de 480 pessoas foram contratadas para a preparação e desenvolvimento das atividades.

O teto de investimentos do projeto para este ano é de R$ 1,5 milhão. Na edição passada, feita com orçamento de 2021, o investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão.