Mulher é brutalmente assassinada em Fênix

Um crime com requintes de crueldade foi registrado no inicio da noite desta quinta-feira (6) na cidade de Fênix. A vítima é uma mulher identificada por Maria das Graças Roque, 58 anos, morta com pedrada na cabeça. O corpo também tinha sinais de violência sexual.

Segundo informações do investigador Daniel Wonsik, da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, a vítima era alcoólatra e perambulava pela cidade, embora tivesse residência fixa.

“O crime ocorreu em uma construção, em frente a casa do prefeito da cidade. O agressor a matou com uma pedra grande, desfigurando a cabeça da vítima, que também apresentava sinais de violência sexual”, disse o investigador.

A mulher foi reconhecida pelos filhos. Após o trabalho feito pela perícia no local, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. O autor do crime está foragido.