Covid-19 volta a preocupar com 148 casos em uma semana em CM

A sensação de que a pandemia da covid-19 havia passado fez com que muita gente voltasse a viajar, principalmente para as praias e a se aglomerar nas festas de fim ano. O resultado, porém, já começa a aparecer na primeira semana de 2022.

Em apenas sete dias, Campo Mourão registrou 148 novos casos de coronavírus. De acordo com Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, na semana passada eram 25 pessoas com a doença.

Com isso, a média diária disparou de 3,57 para 21,1 no município, elevando também o número de casos ativos para 179. A boa notícia é que não houve óbitos.

Três pessoas estão internadas na ala covid, sendo duas na UTI, uma delas de Campo Mourão e a outra de Araruna. A Secretaria de Saúde tem registrado, desde a véspera de Natal, aumento de pacientes com sintomas de gripe e também de Covid-19. O atendimento na UPA, por exemplo, iniciou essa semana no limite da capacidade.

“Os vírus da gripe H3N2, da gripe comum e da Covid continuam em circulação no município, por isso é imprescindível que os cuidados especialmente com a higiene das mãos e uso de máscara sejam mantidos. Tanto a UPA, quanto o Pronto Atendimento no Lar Paraná e as 16 unidades de Saúde estão aptas a atender quem apresentar sintomas”, disse o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, demonstrando preocupação com um novo surto da doença em Campo Mourão.