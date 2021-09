Mulher é agredida pelo marido no Novo Centro

Em mais um caso de violência doméstica em Campo Mourão, uma mulher denunciou o companheiro após levar socos na boca e na cabeça. A ocorrência foi registrada por volta da zero hora desta quinta-feira, na rua Aristides Chamberlain, no Jardim Novo Centro.

No local, a vítima de 46 anos disse que a agressão ocorreu após uma discussão com seu marido, que tem 51 anos. As agressões causaram hematomas e sangramento na mulher..

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o casal para a delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e a apuração dos fatos.