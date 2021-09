Homem compra carro, paga e diz que ainda é cobrado e ameaçado pelo vendedor

Um morador de Roncador, de 53 anos, procurou a Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira para relatar que sofreu ameaças de um homem com quem fez a compra de um carro.

Ele relatou que fez o negócio e ficou acertado com o vendedor que o valor seria pago mensalmente, porém, sempre que quitava as parcelas, o vendedor dizia que as promissórias tinham ficado em casa e não entregava a ele.

No dia de ontem o vendedor teria ido até o estabelecimento dele, dizendo que ainda tinha valores a receber, contudo a vítima afirma que já fez o pagamento e não recebeu as notas promissórias.

Ainda durante a conversa, o vendedor do carro teria proferido ofensas e até usado uma faca para ameaçá-lo. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências.