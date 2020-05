Rapaz cai com arma e leva tiro ao sair para matar frango

Um rapaz de 28 anos acabou se ferindo com um tiro de espingarda, ao sair para matar um frango, em Campina da Lagoa. O fato ocorreu na manhã desse domingo, na comunidade Água Perdida.

Segundo as informações, o jovem mora em uma propriedade rural e teria escorregado com a arma, que acabou disparando e ferindo o seu abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Nova Cantu, mas precisou ser transferido no helicóptero do Samu para o hospital Pronto Socorro, em Campo Mourão.