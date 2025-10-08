Mulher é agredida pelo marido e tem os cabelos cortados em CM

A Polícia Militar atendeu, na tarde desta quarta-feira (8), uma ocorrência de lesão corporal e ameaça envolvendo violência doméstica, na Vila Urupês, em Campo Mourão.

Conforme o boletim policial, a vítima, de 30 anos, contou que, após um desentendimento, foi agredida com socos pelo marido, de 36 anos, que também cortou parte de seus cabelos com uma faca e a ameaçou de morte.

Diante da situação, a equipe encaminhou os dois envolvidos à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, onde foram adotadas as providências cabíveis.

JANIÓPOLIS

Outro grave caso de violência doméstica aconteceu na manhã de hoje, no jardim Pinhalzinho, em Janiópolis. A vítima, uma idosa de 79 anos, relatou ter sido agredida pelo próprio filho, um homem de 50 anos, o que lhe causou lesões no antebraço. Diante da situação, a equipe policial conduziu vítima e agressor à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.