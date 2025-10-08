Confira como fica o atendimento dos órgãos públicos no feriado de aniversário de Campo Mourão

Em razão do feriado em comemoração ao 78º aniversário de emancipação político-administrativa de Campo Mourão, os órgãos públicos municipais da Administração Direta e Indireta não terão expediente nos dias 13 e 14 de outubro.

Durante o feriado e o ponto facultativo, apenas serviços essenciais funcionarão normalmente, sendo eles: vigilância patrimonial, cemitério municipal, divisão de transportes de pacientes da saúde, Unidade Pronto Atendimento 24h (UPA) e coleta de lixo.

O Pronto Atendimento (P.A.) do Lar Paraná estará fechado no dia 13/10/2025 e funcionará normalmente no dia 14/10/2025, das 7h às 23h. As demais repartições públicas municipais retomam o atendimento ao público na quarta-feira (15).

A data oficial de aniversário do município é 10 de outubro, porém, conforme Lei Municipal nº 3.869 de 25 de outubro de 2017, o feriado foi transferido para a segunda-feira subsequente, neste ano, dia 13 de outubro. Já o dia 14 será ponto facultativo, conforme o Decreto nº 11.608/2025, que antecipa a comemoração do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.