Mulher é agredida pelo marido após discussão em residência

Em mais um caso de violência doméstica em Campo Mourão, uma mulher foi agredida pelo marido no jardim Flor de Lis, por volta da 21h de ontem. No local, os policiais constataram que a vítima estava com a camiseta rasgada, aparentando sinais de violência.

Segundo o relato da mulher, o marido chegou em casa após ingerir bebida alcoólica em outro local e, após uma discussão, passou a agredi-la, segurando-a pelos cabelos e batendo sua cabeça contra o chão diversas vezes. Ela ainda informou que já havia sido agredida em outra ocasião, quando, durante uma viagem, o homem teria arremessado uma mala contra ela.

Ao ser questionado, o autor confirmou as agressões. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial para as medidas cabíveis.