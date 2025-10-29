Homem é flagrado com arma de fogo e haxixe em Peabiru

Durante patrulhamento pela PR-317, em um ponto conhecido por roubos praticados por “piratas do asfalto”, a Polícia Militar de Peabiru abordou um Honda Civic preto, veículo semelhante ao utilizado em crimes na região. Ao perceber a presença da viatura, o condutor demonstrou nervosismo, jogou o celular no chão e tentou esconder o rosto, o que motivou a abordagem.

Na revista ao veículo, os policiais encontraram cerca de 3 gramas de haxixe, dois rastreadores automotivos e três celulares, cujas origens o suspeito não soube explicar, embora tenha assumido a posse. Durante a ação, o celular do abordado recebeu mensagens com teor suspeito, levantando ainda mais desconfiança.

Com informações repassadas por um policial de Floresta, o homem foi questionado sobre eventuais ilícitos em sua residência. Ele admitiu possuir um revólver calibre .38 e autorizou a busca. No local, com apoio de outra equipe do 32º Batalhão da PM, foi localizada a arma, marca Taurus, com numeração apagada, carregada com quatro munições intactas e duas deflagradas, além de cinco munições calibre .380.

Todo o material — arma, munições, drogas e aparelhos eletrônicos — foi apreendido e encaminhado à 6ª Subdivisão Policial (SDP), sob determinação do delegado Romão. O suspeito foi levado à delegacia sem o uso de algemas.