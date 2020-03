Força tarefa contra a dengue em Barbosa Ferraz

Uma grande mobilização contra o mosquito transmissor da dengue está sendo realizada nesta quarta-feira, em Barbosa Ferraz, município que enfrenta epidemia de dengue. A força tarefa conta com apoio de 30 agentes de endemias de Iretama, Luiziana, Corumbataí do Sul e Farol.

Funcionários da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão e um técnico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) também acompanham as ações. Além de tratamento com pulverização costal, a equipe faz visitas nas casas, orientando as famílias e verificando os locais onde há focos do mosquito.