Mulher é agredida pelo companheiro estrangeiro em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã atendeu, nesta segunda-feira, uma ocorrência de violência doméstica envolvendo uma mulher de 59 anos e seu convivente, de 50, de origem estrangeira.

A equipe foi acionada após denúncia e, ao chegar ao endereço informado, encontrou a vítima com escoriações no rosto. Ela relatou que o homem desferiu vários socos e puxões de cabelo. Segundo a mulher, essa não foi a primeira agressão, mas nas ocasiões anteriores o autor havia pedido desculpas e prometido não repetir o ato.

O agressor ainda estava no local. Os policiais tentaram dialogar com ele, mas, devido à barreira linguística, a comunicação não foi eficaz.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e, junto com a vítima, foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.