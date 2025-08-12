Motocicleta furtada é localizada em matagal em Campo Mourão

A Polícia Militar apreendeu no final da tarde de ontem uma motocicleta Honda/CG 160 Fan escondida em um área de mata em Campo Mourão, após receber informações anônimas.

No local, os policiais encontraram o veículo em meio a um matagal, juntamente com um capacete. Após consulta no sistema, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada durante a madrugada.

Diante da situação, o veículo e o capacete foram apreendidos e encaminhados à 16ª Subdivisão Policial para as providências legais cabíveis.