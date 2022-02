Mulher é agredida pelo companheiro com o filho nos braços

Em mais um ato covarde de violência doméstica em Campo Mourão, uma mulher foi agredida pelo companheiro na manhã dessa terça-feira, no jardim Santa Cruz.

A Polícia Militar esteve no local após o Conselho Tutelar acionar uma equipe, já que a ocorrência também envolvia crianças. A mulher relatou à PM que o seu marido a agrediu com socos e chutes, principalmente na cabeça.

Ela sofreu lesões nos lábios, escoriações pescoço e pernas. Ainda conforme a vítima, no momento das agressões ela estava com um de seus bebês no colo (o casal tem gêmeos de 10 meses), porém a mulher conseguiu proteger a criança.

Contudo, outras dois filhos dela, de outro relacionamento, de 3 e 4 anos presenciaram as agressões. O homem fugiu antes da chegada da polícia. A equipe policial fez buscas para encontrar o acusado, porém ele não foi localizado.

O Conselho Tutelar prestou atendimento à família e encaminhou a mãe e as crianças para outro local.