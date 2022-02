Mulher fica ferida em queda de moto

Uma mulher de aproximadamente 45 anos sofreu ferimentos graves ao perder o controle da motocicleta que conduzia e cair no asfalto. O acidente ocorreu por volta das 13h desta quarta-feira, na avenida Mamborê, próximo à Lanchonete Tio Patinhas.

Segundo as informações, ela descia na contramão com a moto, quando desequilibrou-se ao passar por um quebra-molas. Ao cair da moto, acabou batendo a cabeça e sofrendo traumatismo. A equipe do Samu foi acionada e atendeu a mulher, que foi levada ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos graves.