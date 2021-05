Mulher é agredida e tem dente quebrado pelo marido

Mais um caso de violência doméstica foi registrado nesta quinta-feira, em Campo Mourão. A vítima, moradora no jardim Copacabana, relatou que após uma discussão, seu marido quebrou a porta do banheiro e a agrediu com socos e tapas.

Além de lesões no rosto, a mulher teve um dente quebrado. Temendo pela sua vida, ela saiu da casa e se abrigou na residência de uma sobrinha, onde acionou a Polícia Militar.

Os policiais realizaram buscas pelo agressor, porém ele não foi encontrado. A PM registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.