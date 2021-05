Homem armado com canivete tenta obrigar estudante a entrar em carro

Uma estudante menor de idade foi ameaçada por um homem armado com canivete quando estava a caminho da escola, na tarde desta quinta-feira. O homem tentou obrigar a vítima a entrar em seu carro, mas ela correu e conseguiu entrar na Escola Ethanil Bento de Assis, no jardim Santa Cruz.

No entanto, temendo represálias, já que o suspeito ameaçou matar seus pais, a estudante não comentou nada com os professores. A Polícia Militar foi acionada pela mãe dela, que mora no jardim Santa Cruz.

Segundo a mulher, sua filha foi ameaçada e seguida pelo homem nas imediações da escola, na tarde de ontem. De acordo com a vítima, o homem começou a segui-la e logo depois pediu que ela entrasse no carro porque ele queria algumas informações.

Como ela não deu atenção e continuou andando, o homem, que segundo a jovem estava com um canivete, chegou a descer do carro tentando obrigá-la a entrar no veículo dele. Neste momento, ela então teria corrido e entrado no colégio.

Ainda conforme os relatos da menina, depois que ela entrou no colégio o homem teria passado novamente em frente ao estabelecimento. Algumas características muito importantes, tanto do veículo quanto do acusado foram relatadas pela menina e registradas em boletim de ocorrência, o que pode ajudar a identificar o suspeito.