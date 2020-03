Mulher é agredida e leva facada do ex-marido

Uma mulher foi agredida pelo ex-marido e levou uma facada no braço, por volta das 18h de ontem, rua Aleixo Piovezan, no jardim Aeroporto. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher havia ido até o local para levar a filha deles, no entanto, o homem estaria embriagado e passou a agredi-la com socos e, posteriormente com a faca.

Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada até a UPA, com ferimento leve. O acusado das agressões fugiu antes da chegada da PM, mas cerca de duas horas depois teria retornado ao local e levado a criança.

A Polícia Militar realizou patrulhamento e conseguiu localizar o acusado e a criança, na rua Damasco, no jardim Montes Claros. Ele foi encaminhado para a delegacia. A vítima, que já

havia sido liberada do atendimento médico, também compareceu à delegacia para formalizar a denúncia de lesão corporal.