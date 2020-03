Feto humano é encontrado em banheiro de posto de saúde

Um feto humano foi encontrado ontem de manhã no banheiro da unidade de saúde de Janiópolis. A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência, bem como a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Após a verificação, os funcionários do posto identificaram uma paciente de 23 anos que teria sido atendida no dia anterior e que se seria suspeita. A equipe policial fez contato com a mulher e solicitou que ela fosse até o posto para realizar exames.

A jovem foi atendida pelo médico plantonista, porém o resultado não foi repassado à equipe policial. A mulher foi encaminhada na condição de testemunha até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para prestar esclarecimentos.