Mulher é agredida e ameaçada pelo marido no Lar Paraná

Em mais um caso de violência doméstica em Campo Mourão, uma mulher de 31 anos foi agredida e ameaçada pelo companheiro, no jardim Lar Paraná. O agressor estava transtornado, sendo necessário a equipe da Rotam para dar apoio na prisão.

A ocorrência foi registrada pela vítima, às 21h30 de ontem, após a mulher ter corrido com os filhos para a casa de uma vizinha para fugir das agressões. Ela foi encontrada pelos policiais com a face machucada, com hematomas e sangrando.

Ao receber voz de abordagem, o suspeito de 32 anos, reagiu contra os policiais. A equipe precisou usar de força e até um spray de pimenta. Mesmo assim, foi necessário o apoio da Rotam para que o homem fosse conduzido até a delegacia.

Na delegacia, a mulher relatou que no início da noite de ontem, após chegar do trabalho e dar banho em suas crianças, notou que o comportamento de seu marido, estava diferente.

Ele encontrava-se agressivo e falando coisas sem sentido e desconexas, segundo ela. Além disso, passou a dar estocadas de faca nos próprios braços dizendo que não se feria, passando a impressão que estaria sob efeito de drogas.

A mulher foi para a igreja com os filhos e, ao retornar, foi hostilizada com várias ofensas e ameaças. Sem motivo algum, ele ainda teria desferido socos em seu rosto. Para escapar das agressões ela correu com os filhos para a casa de uma vizinha pedindo socorro.