Cinco cooperativas e resort apoiam campanha da Acicam

A tradicional campanha promocional em torno do Dia das Mães, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), conta neste ano com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob, Cresol e do Jurema Águas Quente. Tem ainda o apoio do Governo Municipal.

“Mãe, Amor Maior!” é o tema da campanha em andamento. A promoção foi completamente remodelada em 2024, com inovações na premiação oferecida aos consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes. Outra novidade introduzida pela recém eleita e empossada diretoria da Acicam, sob a presidência de Francisco Viudes, foi assegurar opções de kits de menor valor para possibilitar a participação também de micro e pequenas empresas.

As empresas patrocinadoras na atual campanha são tradicionais parceiros da Acicam em suas promoções voltadas ao fomento e valorização do comércio local, estimulando as vendas e fortalecendo a economia do Município. Entre os patrocinadores estão cooperativas de grande destaque que atuam nas áreas do agronegócio, crédito e saúde. Já o Jurema Águas Quentes conquistou recentemente o quarto lugar na edição 2023/2024 do Prêmio Melhores Destinos, na categoria de melhores resorts do Brasil.

PRÊMIOS

A inovadora premiação ofertada este ano pela campanha em torno do Dia das Mães inclui duas viagens (passaportes), com direito a acompanhante, no valor de R$ 10 mil cada. Também serão sorteados 40 vales compras (no valor total de R$ 19 mil) e 20 vales jantar.