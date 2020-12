Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo ex-marido

A Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos acusado de violência doméstica. Foi por volta das 20h dessa terça-feira, na avenida John Kennedy, no Lar Paraná, após ele agredir a ex-companheira com socos e ameaçá-la de morte.

A vítima de 42 anos informou à PM que teve um relacionamento com o acusado, porém após o término ele passou a ameaçá-la constantemente, inclusive teria dito que colocaria fogo na casa com ela dentro. Ainda segundo a mulher, no dia de ontem, o homem foi até a casa dela e teve início uma discussão e posteriormente as agressões.

O homem foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.