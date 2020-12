Homem é agredido com capacete

Um homem de 32 anos foi agredido com golpes de capacete, por volta das 20h30 de ontem, na Avenida Prefeito Pedro Viriato de Souza Filho, no jardim Aeroporto. A Polícia Militar foi informada de que uma pessoa agredida estaria desmaiada na rua.

No local, os policiais encontraram a vítima de 32 anos, deitado na grama. Uma mulher que estava no local se identificou como esposa da vítima e relatou que o marido havia sido agredido por outro homem com golpes de capacete na cabeça.

Ele apresentava alguns ferimentos no rosto. O Samu foi acionado, mas ele recusou o atendimento. O agressor não foi localizado pela PM. A possível motivação da briga não foi relatada aos policiais.