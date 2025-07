Mulher é agredida com botijão de gás e cadeira pelo marido em C. Mourão

Uma mulher foi violentamente agredida pelo marido, de 24 anos, na noite desta segunda-feira (21), na área central de Campo Mourão. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que o companheiro estava ingerindo bebida alcoólica na casa da avó, nas proximidades da residência do casal. Ao ir até o local para chamá-lo, teve início uma discussão que evoluiu para agressões físicas com socos e empurrões.

A vítima conseguiu retornar para casa e trancou a porta, mas foi seguida pelo agressor, que forçou a entrada e voltou a agredi-la. Segundo o relato, o homem utilizou um botijão de gás para golpeá-la na cabeça, além de uma cadeira, usada para atingir suas pernas.

A mulher apresentava diversos ferimentos, entre eles hematomas ao lado do olho esquerdo, escoriações no braço e na perna esquerda, além de um corte superficial na mão esquerda. Após as agressões, ela buscou abrigo na casa do pai, localizada a duas quadras de distância. O agressor chegou a ir até o local, mas não entrou na residência.

A equipe policial foi até a casa do casal, onde localizou o suspeito. Ele atendeu à abordagem e inicialmente não apresentou resistência, sendo informado da prisão. No entanto, ao ser questionado sobre os fatos, passou a desacatar os policiais. O homem tinha um ferimento superficial no queixo e foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas recusou atendimento médico.

Diante da situação, ambas as partes foram encaminhadas à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.