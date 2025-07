PCPR deflagra operação contra grupo que movimentou R$ 4,3 milhões com tráfico de drogas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta terça-feira (22) para cumprir 65 mandados judiciais, sendo 34 de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão, em uma operação contra um grupo criminoso que atuava no armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de entorpecentes. A ação ocorre nas regiões Centro e Oeste do Paraná e no estado de Santa Catarina e conta com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR),

As ordens judiciais estão sendo cumpridas simultaneamente em sete cidades: Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Laranjeiras do Sul e Guarapuava, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina. A ação também conta com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e da Guarda Municipal.

Cerca de 150 policiais civis e militares participam da ofensiva, que tem como base uma investigação iniciada há cerca de um ano.

As apurações indicam que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 4,3 milhões com a atividade ilegal. A investigação identificou estruturas logísticas utilizadas para escoar mais de uma tonelada de drogas na região.

O objetivo da operação é desarticular a cadeia de atuação da organização criminosa, atingindo integrantes com funções estratégicas em diferentes etapas do esquema.

Agência Estadual de Notícias