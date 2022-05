Mulher denuncia vizinho de agressão; filho dela teria furtado carteira do acusado

Uma mulher denunciou o vizinho de agressão nesse fim de semana, porém quando a Polícia Militar chegou ao local foi informada por familiares do suspeito que a denúncia era infundada. Também acusaram o filho da suposta vítima de ter furtado uma carteira com documento da casa do vizinho e pedido um valor em dinheiro para devolver.

O fato ocorreu na rua Marechal do Ar Eduardo Gomes. O acusado da agressão não foi localizado. Os policiais foram informados ainda que após o furto da carteira, o rapaz acusado de agredir a mulher teria questionado o filho dela sobre o furto, o que causou toda a confusão, porém disseram que o rapaz não agrediu a mulher. Como o rapaz não estava mais no local os policiais orientaram as partes sobre os procedimentos a serem adotados.