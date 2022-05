Vagas Gratuitas para o curso Técnico em Radiologia no Senac Campo Mourão

O Senac Campo Mourão está com duas vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para se inscrever e concorrer a essas vagas, basta acessar o link: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?ehtec=1&uep=11&tc=202200079

Caso as vagas já tenham sido preenchidas, é possível entrar na lista de espera, e surgindo vaga, o próximo será classificado. Serão 30 vagas ao todo, incluindo as vagas gratuitas.

Caso deseje realizar sua matrícula, basta acessar o mesmo link e ter acesso as informações do curso, como valores e datas. Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente pelo whatsapp através do link: https://wa.me/qr/ORO466JGPA6EE1