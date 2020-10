Mulher denuncia que sofre violência doméstica há um mês do marido

Os casos de violência doméstica se tornaram corriqueiros e preocupantes em Campo Mourão. Nesta quinta-feira, uma mulher de 50 anos procurou a Polícia Militar para denunciar o companheiro, de 38 anos. Moradora do jardim Aeroporto, ela se cansou das agressões e ameaças.

Segundo ela, desde que aceitou o companheiro em sua casa, há cerca de um mês, tem sofrido com as agressões e ameaças. Segundo ela, durante todo o tempo de convívio do casal o homem tem se mostrado constantemente agressivo.

A vítima relata que as agressões físicas têm provocado lesões em seu corpo, além de ser frenquentemente ameaçada de morte. Familiares dela também informaram que os filhos da vítima são ameaçados pelo padrasto. Após relatar o seu sofrimento psicológico e físico, ela manifestou o desejo de representação contra o autor. Ele foi detido e encaminhado até a delegacia.