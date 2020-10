Pós-graduação EAD no Senac tem inscrições abertas

Os cursos de pós-graduação do Senac EAD se destacam por apresentar um modelo personalizado de ensino e do qual o aluno possa obter o melhor aproveitamento teórico e prático. Esta é a melhor opção para quem procura novos desafios para crescer profissionalmente, adquirir conhecimento e desenvolver seu potencial. Cursos com foco nas

demandas do mercado de trabalho.

São 37 opções de especializações em nove áreas de conhecimento. Escolha a sua:

https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/

Veja os cursos nas áreas de Artes e Educação da Pós-graduação EAD Senac:

Artes

– Arte-Educação – https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/arte-educacao/

– Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado – https://www.ead.senac.br/pos-

graduacao/gestao-cultural-cultura-desenvolvimento-e-mercado/

Educação

– Design Instrucional – https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/design-instrucional/

– Docência no Ensino Superior – https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/docencia-no-

ensino-superior/

– Docência no Ensino Técnico – https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/docencia-no-ensino-

tecnico/

– Educação Especial na Perspectiva Inclusiva – https://www.ead.senac.br/pos-

graduacao/educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva/

– Educação Infantil – https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/educacao-infantil/

– Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado – https://www.ead.senac.br/pos-

graduacao/gestao-cultural-cultura-desenvolvimento-e-mercado/

– Gestão Escolar- https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-escolar/

– Gestão Estratégica em Educação a Distância – https://www.ead.senac.br/pos-

graduacao/gestao-estrategica-em-educacao-a-distancia/

– Tecnologias na Aprendizagem – https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/tecnologias-na-

aprendizagem/

Inscrições

As inscrições para os cursos de pós-graduação podem ser feitas de 1º de outubro de 2020 até

1º de março de 2021 através do link

Dúvidas envie um WhatsApp para 44 98456-4525