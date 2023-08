Mulher denuncia estupro enquanto namorou homem que conheceu pelas redes sociais

Uma mulher procurou o 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) nessa terça-feira, 1º, para denunciar ter sido vítima de estupro enquanto manteve relacionamento afetivo com um homem que conheceu em um site de namoro.

Ela relata não se recordar com exatidão das datas, mas diz que entre o fim do ano de 2021 e fim do ano de 2022, foi estuprada algumas vezes por esse indivíduo. Os abusos, segundo ela, ocorriam após a mesma fazer uso do medicamento Sertralina usado para tratamento contra ansiedade, motivo pelo qual ficava muito sonolenta.

Enquanto dormia, relata que tinha o sono pesado, e, ao acordar, percebia que o então namorado estava mantendo relações sexuais com ela. Em estado de choque, não conseguia reagir e apenas ficava parada.

A vítima conta que ainda sofria ameaças e xingamentos por parte do agressor. Na época dos fatos, ela disse que não teve coragem de denunciar, porém, agora decidiu ir a casa do ex-namorado para questioná-lo, momento em que ele chamou a polícia.

O motivo da denúncia, conforme informou ela, é evitar que outras mulheres passem pela mesma situação. Atualmente ela não mantém relacionamento com o autor.