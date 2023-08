Homem é preso acusado de estuprar a ex-mulher e ameaçar queimar a casa dela com os filhos

Uma mulher de 35 anos foi vítima de estupro e ameaças do ex-marido na cidade de Peabiru. A ocorrência foi registrada na manhã dessa terça-feira, 1º. A Polícia Militar foi acionada pela vítima que também relatou que o ex-companheiro estaria a ameaçando de morte e que colocaria fogo na residência com ela e seus filhos.

Enquanto foram casados, eles tiveram uma filha, hoje com 15 anos. Atualmente a mulher está morando com outro homem, mas ela conta que sempre que o companheiro sai, o ex aparece fazendo ameaças.

Ontem o acusado de 42 anos chegou na residência da vítima e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Depois disse que a partir de agora ela teria que se relacionar sexualmente com ele, todos os dias, pois, caso contrário mataria, ela, os filhos e o atual companheira da mesma.

Os policiais foram ao local e encontraram o acusado na residência da vítima, sentado no sofá. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil Peabiru.