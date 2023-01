Bombeiros controlam fogo em veículo em frente ao Colégio Estadual

Um veículo Fiat Uno foi tomado pelo fogo na manhã desta quarta-feira, na avenida Guilherme de Paula Xavier, em frente ao Colégio Estadual, em Campo Mourão.

Ocasionado supostamente por uma pane elétrica, o incêndio atingiu toda a parte do motor. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas evitando a destruição total do automóvel.