Mulher busca ajuda em posto de saúde após ser ameaçada com faca pelo marido

Uma mulher de 44 anos foi ameaçada com uma faca pelo ex-companheiro no distrito de São Geraldo, em Araruna. A ocorrência foi registrada por volta das 16h de ontem, após a vítima procurar atendimento em uma Unidade de Saúde de São Geraldo.

Segundo relato da vítima, o homem, de 49 anos, chegou em casa embriagado e, durante uma discussão, a ameaçou com uma faca. Assustada, ela fugiu da residência e buscou auxílio no posto de saúde da comunidade.

A equipe policial se deslocou até a residência do casal e encontrou o suspeito com visíveis sinais de embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Peabiru para os procedimentos legais.

A vítima recebeu atendimento e orientações no posto de saúde e foi encaminhada para acompanhamento das autoridades competentes. O caso será investigado como ameaça e violência doméstica.